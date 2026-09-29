फिल टावर के सामने ऐश्वर्या राय ने किया रैंप वॉक

पेरिस फैशन वीक में छाया ऐश्वर्या राय का 'शाही' अंदाज, मखमली गाउन में लगीं खूबसूरत

लेखन ज्योति सिंह 09:46 am Sep 29, 202609:46 am

क्या है खबर?

ऐश्वर्या राय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फैशन की दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। पेरिस फैशन वीक 2026 के दौरान उन्होंने एफिल टॉवर के शानदार नजारे के बीच प्लेस जॉफ्रे स्थित रैंप पर वॉक किया, जिसका वीडियो देखकर लोग उनके लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे। वैश्विक एंबेसडर ऐश्वर्या ने इस साल की सशक्त थीम 'वॉक योर वर्थ' के तहत रैंप वॉक किया है। उनके साथ केंडल जेनर और ईवा लोंगोरिया भी मौजूद रहीं।