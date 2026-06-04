ऐश्वर्या राय ने रचा इतिहास, बनीं इस महा-लग्जरी होटल चेन की पहली भारतीय ग्लोबल एंबेसडर
क्या है खबर?
पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने विश्व स्तर पर एक बार फिर बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दुनिया की जानी-मानी और बेहद आलीशान होटल चेन JW मैरियट ने ऐश्वर्या को अपना पहला 'ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर' बनाया है। इस मशहूर अंतरराष्ट्रीय होटल ब्रांड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब किसी भारतीय को पूरी दुनिया के लिए अपना प्रमुख चेहरा चुना गया है। इस डील के साथ ही ऐश्वर्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।
दिल की बात
ऐश्वर्या ने बयां किए अपने दिल के जज्बात
ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर एक दिल वाले इमोजी के साथ लिखा, 'मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिंदगी तब सबसे ज्यादा सार्थक और मायने रखने वाली होती है, जब इसे उन पलों में जिया जाए... जिन्हें हम सचमुच महसूस करते हैं... जो हमेशा हमारे साथ रह जाते हैं और जिन्हें हम जिंदगीभर प्यार से संजोकर रखते हैं। JW मैरियट के इतिहास में उनकी पहली 'ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर' के रूप में जुड़कर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रही हूं।'
जलवा
न्यूयार्क से दुबई तक ऐश्वर्या का जलवा
JW मैरियट दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध होटल कंपनियों में से एक है, जहां दुनियाभर के अमीर बिजनेसमैन, राजनेता और फिल्मी सितारे ठहरते हैं। ऐश्वर्या अब दुनियाभर में इस लग्जरी होटल चेन का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई से लेकर मुंबई-दिल्ली तक फैले इस ब्रांड के सफर में अब ऐश्वर्या का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया है, जो पूरे भारत के लिए एक बेहद गर्व की बात है।