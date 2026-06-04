ऐश्वर्या राय दुनियाभर में चमकीं

ऐश्वर्या राय ने रचा इतिहास, बनीं इस महा-लग्जरी होटल चेन की पहली भारतीय ग्लोबल एंबेसडर

लेखन नेहा शर्मा 01:43 pm Jun 04, 202601:43 pm

क्या है खबर?

पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने विश्व स्तर पर एक बार फिर बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दुनिया की जानी-मानी और बेहद आलीशान होटल चेन JW मैरियट ने ऐश्वर्या को अपना पहला 'ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर' बनाया है। इस मशहूर अंतरराष्ट्रीय होटल ब्रांड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है, जब किसी भारतीय को पूरी दुनिया के लिए अपना प्रमुख चेहरा चुना गया है। इस डील के साथ ही ऐश्वर्या ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।