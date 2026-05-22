कान्स फिल्म फेस्टिवल के लिए रवाना हुईं ऐश्वर्या राय, बेटी अराध्या भी साथ; देखें वीडियो

समारोह

कान्स के आखिरी दिन रेड कार्पेट पर उतरेंगी ऐश्वर्या

वीडियो में अभिनेत्री को काले रंग के कपड़ों में देखा जा सकता है। अराध्या भी मैचिंग कपड़ों में दिखीं। टर्मिनल में जाने से पहले दोनों ने वहां मौजूद पैपराजी को पोज दिए और फिर मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गईं। मनी कंट्रोल के मुताबिक, अभिनेत्री कान्स के समापन समारोह के दिन रेड कार्पेट पर उतरेंगी। कुछ अज्ञात कारणों के चलते वह अभी तक फ्रांस नहीं जा सकी थीं। हालांकि अब उनके जाने से फैंस बेहद खुश और उत्साहित हैं।