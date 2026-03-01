मनीष मल्होत्रा की मां का निधन, ढांढस बंधाने पहुंचे ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन समेत कई सितारे
क्या है खबर?
बॉलीवुड के मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की मां सुदर्शन मल्होत्रा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। इस दुख की घड़ी में मनीष और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन उनके मुंबई स्थित आवास पहुंचे। 94 वर्ष की आयु में मनीष की मां ने अंतिम सांस ली, जिसके बाद बच्चन परिवार सहित फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ीं।
दुखद
अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे ये सितारे
मनीष की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ऐश्वर्या-अभिषेक एक साथ पहुंचे। दोनों को मनीष के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां दुख की इस घड़ी में मनीष को सहारा देने के लिए उनके घर के बाहर देखी गई। इन सितारों में करिश्मा कपूर से लेकर उर्मिला मातोंडकर, मलाइका अरोड़ा, और अर्जुन कपूर भी शामिल थे।
ट्विटर पोस्ट
ऐश्वर्या-अभिषेक दुख की घड़ी में पहुंचे मनीष मल्होत्रा के पास
March 19, 2026
प्यार
मां को सबसे बड़ी प्रेरणा मानते थे मनीष
मनीष के सबसे करीबी दोस्त और फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ नजर आए। अनन्या पांडे, सोनाली बेंद्रे, संजय कपूर, शनाया कपूर और रवीना टंडन ने भी मनीष के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि मनीष अपनी मां के बेहद करीब थे और उन्हें अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बताते थे। मनीष के लिए उनकी मां सबसे बड़ी मार्गदर्शक थीं। मां का जाना उनके जीवन की सबसे बड़ी क्षति है।
अंतिम संस्कार
मनीष की टीम ने दी अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी
मनीष की टीम ने उनकी मां के अंतिम संस्कार का विवरण देते हुए बयान जारी किया, 'हम अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा के 94 वर्ष की उम्र में शांतिपूर्ण निधन की जानकारी साझा कर रहे हैं। एक संतोषजनक जीवन के बाद वो अपने पीछे यादें, पीढ़ियों का प्यार और एक विरासत छोड़ गई हैं। अंतिम संस्कार शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे, हिंदू श्मशान घाट, सांताक्रूज (पश्चिम), मुंबई में होगा। ओम शांति।'
लगाव
मां के निधन से टूटे मनीष
मनीष अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ अपने जुड़ाव की झलकियां साझा करते थे। पिछले साल उनके जन्मदिन पर उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, मेरी प्यारी मम्मी। मदर्स डे 2024 के पोस्ट में उन्होंने लिखा था, "मेरी मां, मेरी ताकत और प्रेरणा। आज सुबह उनके साथ चाय पीते हुए मैंने उन्हें बचपन से मेरे सपनों को प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद दिया। हैप्पी मदर्स डे।' अब उनके जाने से मनीष की जिंदगी में गहरा खालीपन आ गया है।