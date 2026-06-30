'वेलकम टू द जंगल' के प्रोमो में शामिल थे संजय दत्त

'वेलकम टू द जंगल' से क्यों बाहर हुए थे संजय दत्त? अहमद खान ने बताई वजह

लेखन ज्योति सिंह 05:09 pm Jun 30, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के चर्चे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसने रिलीज के सिर्फ 4 दिनाें के अंदर विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, फिल्म के प्राेमो में दिखाए गए संजय दत्त फिल्म से गायब दिखे जिसके चलते लोगों के मन में कई सवाल हैं। अब निर्देशक अहमद खान ने अभिनेता के फिल्म से बाहर होने के पीछे की वजह बताई है।