महिला किरदारों का दमदार अंदाज देखना है? 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के बाद ये फिल्में जरूर देखें
क्या है खबर?
क्राइम ड्रामा फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो अपनी निजी त्रासदी को भुला दिए गए मामले में तब्दील नहीं होने देती। अगर आपको मजबूत महिला किरदारों वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए खास हो सकती है। इसके अलावा भी OTT पर कई बेहतरीन महिला प्रधान फिल्में मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।
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'मर्दानी' और 'एनएच 10'
रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी' एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है, जो एक लड़की के गायब होने के बाद इंसानों की तस्करी करने वाले खतरनाक नेटवर्क का सामना करती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
अनुष्का शर्मा की फिल्म 'एनएच 10' एक आम रोड की यात्रा से शुरू होती है, लेकिन जब उनका सामना हिंसक लोगों के एक समूह से होता है, तो यह जिंदगी बचाने की लड़ाई में बदल जाती है। इसे आप ZEE5 पर देखें।
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'नो वन किल्ड जेसिका' और 'डार्लिंग्स'
रानी और विद्या बालन की फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' ऐसी महिलाओं की कहानी है, जो एक मर्डर केस को दबने नहीं देतीं। आप इस फिल्म का लुफ्त OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर उठा सकते हैं।
आलिया भट्ट की डार्क कॉमेडी फिल्म 'डार्लिंग्स' एक ऐसी महिला की कहानी है, जो अपनी शादी में सालों तक अत्याचार सहने के बाद अपनी जिंदगी की बागदौर खुद संभालने का फैसला करती है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
जानकारी
'कहानी'
विद्या की 'कहानी' एक गर्भवती महिला की कहानी है, जो कोलकाता में अपने लापता पति को ढूंढ रही है, लेकिन जैसे-जैसे वह इस रहस्य की गहराई में जाती है, मामला और भी खतरनाक होता जाता है। आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।