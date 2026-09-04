'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के बाद नहीं खत्म होगा थ्रिल का सिलसिला

महिला किरदारों का दमदार अंदाज देखना है? 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' के बाद ये फिल्में जरूर देखें

लेखन अंशिका शुक्ला 09:05 am Sep 04, 202609:05 am

क्या है खबर?

क्राइम ड्रामा फिल्म 'बबीता सिंह रिपोर्टिंग' अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है। फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो अपनी निजी त्रासदी को भुला दिए गए मामले में तब्दील नहीं होने देती। अगर आपको मजबूत महिला किरदारों वाली फिल्में पसंद हैं, तो यह आपके लिए खास हो सकती है। इसके अलावा भी OTT पर कई बेहतरीन महिला प्रधान फिल्में मौजूद हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।