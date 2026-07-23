बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, अहान ने '1920: कोल्ड विंटर' में काम करने के लिए हामी भर दी है, जो लंबे समय से चल रही '1920' फ्रैंचाइजी की 6वीं कड़ी है। इसकी स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है।

एक सूत्र ने कहा, "अलौकिक शैली में अहान का यह पहला अनुभव होगा। रोमांटिक एक्शन ड्रामा 'तड़प' से शुरुआत करने के बाद, वह विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाना चाहते हैं। इसीलिए वह अलग-अलग शैलियों की फिल्मों का सावधानीपूर्वक चयन कर रहे हैं।"