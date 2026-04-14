'सैयारा' के बाद अहान पांडे पर फिर दांव लगाएंगे मोहित सूरी, शुरू कर दी तैयारी

सुझाव

आदित्य चोपड़ा ने दिया था सुझाव

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित यह एक अधेड़ उम्र के लड़के और लड़की पर आधारित रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है। सूरी पहले यह फिल्म रणबीर कपूर के साथ करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। आदित्य चोपड़ा ने उन्हें अहान के साथ एक और रोमांटिक-कॉमेडी बनाने का सुझाव दिया। चूकि अहान पहले से यशराज फिल्म्स के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, जिसमें वह गैंगस्टर बनेंगे। इसलिए निर्माता को लगा कि रोमांटिक शैली में वापसी दर्शकों को पसंद आएगी।