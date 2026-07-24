अहान पांडे नई फिल्म को लेकर बटोर रहे चर्चा

अहान पांडे की फिल्म ने 2027 पर गड़ाई नजर, निर्देशक अली अब्बास जफर का तगड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 12:54 pm Jul 24, 202612:54 pm

क्या है खबर?

साल 2025 में आई 'सैयारा' से रातों-रात मशहूर हुए अहान पांडे अपनी अगली एक्शन फिल्म के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ शरवरी वाघ मुख्य किरदार में नजर आएंगी। इसके निर्देशन की कमान अली अब्बास जफर ने उठाई है, जबकि आदित्य चोपड़ा बतौर निर्माता जुड़े हैं। 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' के बाद, निर्माता-निर्देशक के रूप में ये उनका 5वां सहयोग है। अब इसकी रिलीज तारीख पर एक बड़ा अपडेट आया है।