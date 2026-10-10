करण जौहर नया चैट शो लाने की तैयारी में

करण जौहर का 'कॉफी विद करण' के बाद नया धमाका, नए चैट शो से करेंगे वापसी

लेखन नेहा शर्मा 11:04 am Oct 10, 202611:04 am

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण' का नौवां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा। ये ऐलान खुद करण जौहर ने जियो हॉटस्टार पर कर दिया था, लेकिन क्या एक चैट शो होस्ट के रूप में ये उनका आखिरी सफर है? बिल्कुल नहीं। खबर है कि करण एक बिल्कुल नए चैट शो को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। जब कमान करण के हाथों में है, तो जाहिर है कि इसमें बॉलीवुड का स्टाइल, चमक-धमक और चटपटी खबरों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा।