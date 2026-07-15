'टॉक्सिक' के बाद बड़ी तैयारी में सुपरस्टार यश, इस निर्देशक के साथ मिलाएंगे हाथ?

'टॉक्सिक' के बाद बड़ी तैयारी में सुपरस्टार यश, इस निर्देशक के साथ मिलाएंगे हाथ?
क्या है खबर?
कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सुर्खियों में हैं। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ये एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है, जो अगले महीने सिनेमाघरों में आएगी। इस बीच, अभिनेता की अगली परियोजनाओं को लेकर अभी से अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। खबरों की मानें, तो यश एक प्रतिभाशाली निर्देशक हेमंत एक राव के साथ अगली फिल्म के लिए जुड़े हैं, जिन्हें 2023 में आई फिल्म 'सप्त सागरदाचे एलो' के लिए जाना जाता है।
परियोजना
अनाम फिल्म को लेकर साथ आए यश और हेमंत?
ई-टाइम्स के मुताबिक, IMDb पर एक सूचीबद्ध के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि यश और निर्देशक हेमंत एक अनाम फिल्म के लिए साथ में आए हैं।
सूचीबद्ध में लिखा है, 'ये कहानी एक सेना अधिकारी की है, जो निजी कारणों से सेना छोड़कर पुलिस में शामिल हो जाता है। वह एक निडर अधिकारी बन जाता है, जो हर चुनौती का सामना करता है।'
पेज में यश और निर्देशक को लेखक के रूप में श्रेय भी दिया गया है।
उत्सुकता
फिल्म पर आधिकारिक ऐलान का इंतजार
रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना के निर्माता के रूप में करण जौहर, हीरू जौहर और अपूर्वा मेहता का नाम दर्ज है।
हालांकि, न तो यश और न ही निर्देशक की ओर से ऐसी किसी फिल्म की घोषणा की गई है।
फिलहाल तो अभिनेता अपनी आगामी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज में जुटे हुए हैं, जो 26 अगस्त, 2026 को आ रही है।
इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी।