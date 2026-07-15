यश की अगली फिल्म पर आया ये अपडेट

'टॉक्सिक' के बाद बड़ी तैयारी में सुपरस्टार यश, इस निर्देशक के साथ मिलाएंगे हाथ?

लेखन ज्योति सिंह 11:39 am Jul 15, 202611:39 am

क्या है खबर?

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर सुर्खियों में हैं। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ये एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है, जो अगले महीने सिनेमाघरों में आएगी। इस बीच, अभिनेता की अगली परियोजनाओं को लेकर अभी से अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। खबरों की मानें, तो यश एक प्रतिभाशाली निर्देशक हेमंत एक राव के साथ अगली फिल्म के लिए जुड़े हैं, जिन्हें 2023 में आई फिल्म 'सप्त सागरदाचे एलो' के लिए जाना जाता है।