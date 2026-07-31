'रामायण' की सीता ने मचाई खलबली, साई पल्लवी के लुक पर छिड़ी बहस

साई के समर्थक कहते हैं कि वह इस किरदार में स्वाभाविक गरिमा और सहजता लेकर आई हैं। उनका फोकस बाहरी सुंदरता के बजाय सीता के आंतरिक स्वभाव और उनकी भावना पर अधिक केंद्रित है। आलोचकों का तर्क है कि वह शास्त्रों में वर्णित 'सौंदर्य के शिखर' वाली छवि में फिट नहीं बैठतीं।

एक वायरल पोस्ट में तो उनकी तुलना रकुल प्रीति सिंह के शूर्पणखा के किरदार से भी कर दी गई, लेकिन फैंस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह दोनों किरदारों की मूल भावना को नहीं समझता है।

ट्रेलर में सीता को हथियार चलाते हुए देखना भी चौंकाता है और यह इस बात का संकेत है कि इस बार उनका किरदार अधिक गहरा और बहुआयामी होगा।

'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और यह फिल्म इस दिवाली रिलीज होने वाली है।