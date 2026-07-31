'रामायण' की सीता ने मचाई खलबली, साई पल्लवी के लुक पर छिड़ी बहस
'रामायण' का नया ट्रेलर अब सामने आ चुका है और साई पल्लवी का सीता के रूप में दिखना हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है।
एक तरफ जहां लोग उनके सादे मगर प्रभावशाली लुक को खूब सराहा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि उनकी छवि पुरानी धार्मिक ग्रंथों और फिल्मों में दर्शाई गई सीता की पारंपरिक छवि से मेल नहीं खाती।
इस बहस ने पौराणिक कहानियों में सुंदरता की परिभाषा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
'रामायण' के ट्रेलर में दिखा सीता का ये खास अवतार
साई के समर्थक कहते हैं कि वह इस किरदार में स्वाभाविक गरिमा और सहजता लेकर आई हैं। उनका फोकस बाहरी सुंदरता के बजाय सीता के आंतरिक स्वभाव और उनकी भावना पर अधिक केंद्रित है। आलोचकों का तर्क है कि वह शास्त्रों में वर्णित 'सौंदर्य के शिखर' वाली छवि में फिट नहीं बैठतीं।
एक वायरल पोस्ट में तो उनकी तुलना रकुल प्रीति सिंह के शूर्पणखा के किरदार से भी कर दी गई, लेकिन फैंस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह दोनों किरदारों की मूल भावना को नहीं समझता है।
ट्रेलर में सीता को हथियार चलाते हुए देखना भी चौंकाता है और यह इस बात का संकेत है कि इस बार उनका किरदार अधिक गहरा और बहुआयामी होगा।
'रामायण: पार्ट 1' में रणबीर कपूर राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं और यह फिल्म इस दिवाली रिलीज होने वाली है।