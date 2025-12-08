रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पसंद आई तो OTT पर देख डालिए जासूसी पर बनी ये फिल्में

अभिनेता रणवीर सिंह की जासूसी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' हर किसी का ध्यान खींच रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। 'धुरंधर' में रणवीर के अलावा, अक्षय खन्ना , आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रापमाल, कबीर बेदी और सारा अर्जुन भी हैं। निर्देशक ने हर सितारे को, उसके किरदार के साथ बड़ी बखूबी से फिल्म में उतारा है। अगर 'धुरंधर' पसंद आई, तो OTT पर मौजूद येजासूसी-थ्रिलर फिल्में आपके लिए हैं।

#1 'एक था टाइगर' फ्रैंचाइजी सलमान खान की जासूसी थ्रिलर फिल्म 'एक था टाइगर' साल 2012 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक पूर्व रॉ एजेंट टाइगर के इर्द-गिर्द घूमती है जो भारत को बचाने के लिए पाकिस्तान की जासूसी के मिशन पर जाता है। फिल्म में कैटरीना कैफ भी नजर आई हैं। इस फिल्म का दूसरा भाग 'टाइगर जिंदा है' 2017 में आया था, जबकि और 2023 में 'टाइगर 3' रिलीज हुई थी। 'एक था टाइग' फ्रैंचाइजी एप्पल टीवी पर मौजूद है।

#2 & #3 'वॉर' और 'राजी' ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर' 2019 में रिलीज हुई थी, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। जासूसी पर आधारित इसकी कहानी एक रॉ एजेंट और उसके मिशन के इर्द-गिर्द घूमती है। 2025 में दूसरा भाग 'वॉर 2' रिलीज हुआ जिसमें ऋतिक के अलावा जूनियर एनटीआर मुख्य किरदार में हैं। आलिया भट्‌टी की फिल्म 'राजी' को एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। इस फिल्म की कहानी भी जासूसी पर आधारित है जिसमें अभिनेत्री ने एक युवा रॉ एजेंट का किरदार निभाया है।

