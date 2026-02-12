बॉलीवुड की सुरक्षा के लिए सरकार की शरण में FWICE, मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात की अपील

बॉलीवुड हस्तियों को लगातार मिल रही धमकियों और सुरक्षा चुनौतियों ने फिल्म इंडस्ट्री की चिंता बढ़ा दी है। निर्देशक रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह और आयुष शर्मा जैसे अभिनेताओं को निशाना बनाए जाने के बाद फिल्म जगत की सबसे बड़ी संस्था FWICE अब पूरी तरह गंभीर मोड में है। संस्था ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर एक तत्काल आपातकालीन बैठक की अपील की है। पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, आइए जानते हैं।

खतरा सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की जान भी खतरे में ताज़ा जानकारी के अनुसार, सलमान खान के बहनोई और अभिनेता आयुष शर्मा को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। ईमेल भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया है। मुंबई अपराध शाखा के मुताबिक, ये धमकी 11 फरवरी को 'प्रोटोन मेल' के जरिए भेजी गई थी। आयुष को ये धमकी मिलना इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि सलमान लंबे समय से इस गैंग के निशाने पर रहे हैं।

घटनाएं बॉलीवुड सितारों पर बढ़ती धमकियों की घटनाएं इससे ठीक पहले अभिनेता रणवीर सिंह को भी व्हाट्सऐप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला था, जिसमें उनसे करोड़ों रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी लोकेशन छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया था। इसके अलावाइसी महीने की शुरुआत में मशहूर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है।

कदम जान से मारने की धमकियों के बीच FWICE ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा लगातार मिल रही जान से मारने की धमकियों और सुरक्षा संबंधी बढ़ते खतरों के बीच FWICE ने कड़ा रुख अपनाया है। संस्था ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक औपचारिक पत्र लिखकर इस गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। FWICE ने हाल ही में कई नामी हस्तियों को मिली धमकियों और डराने-धमकाने की घटनाओं का खुलासा किया है, जिससे इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

