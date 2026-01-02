LOADING...
जावेद अख्तर अपने फर्जी AI वीडियो पर भड़के

जावेद अख्तर टोपी वाले अपने फर्जी AI वीडियो से बौखलाए, कहा- सबको कोर्ट में घसीटूंगा

Jan 02, 2026
क्या है खबर?

प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने एक AI जनित वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो अब धार्मिक हो गए हैं। जैसे ही इस पर जावेद की नजर पड़ी, वो आग बबूबला हो गए। उन्होंने इसे पूरी तरह बकवास बताया है और इस फर्जी वीडियो को बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

चेतावनी

फर्जी वीडियो बनाने और फैलाने वालों को कोर्ट में घसीटेंगे जावेद

जावेद ने एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें मेरी AI तस्वीर दिखाई गई है, मेरे सिर पर टोपी है और दावा किया गया है कि मैं आखिरकार अल्लाह की शरण में जा चुका हूं। ये एकदम बकवास है। मैं इस वीडियो को बनाने और इसे फैलाने वालों के खिलाफ साइबर पुलिस में रिपोर्ट करने और उन्हें कोर्ट में खींचने पर गंभीरता से सोच रहा हूं, क्योंकि इसने मेरी प्रतिष्ठा और भरोसे को नुकसान पहुंचाया है।'

ट्विटर पोस्ट

जावेद अख्तर का पोस्ट

समर्थन

जावेद को मिला समर्थन और हुई सख्त कार्रवाई की मांग

जावेद का ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया। कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे AI के जरिए मशहूर हस्तियों की गलत छवि पेश करना इतना आसान हो गया है। उनके कई प्रशंसकों और साथी कलाकारों ने उनका समर्थन किया और अधिकारियों से मांग की कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ समय में कई सितारे अपने डीपफेक वीडियो को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।

विश्वास

खुद को नास्तिक बताते हैं जावेद

बता दें कि दिल्ली के कॉन्सटिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 'डज गॉट एक्जिज्ट' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस का आयोजन किया गया था। इस बहस में एक तरफ थे जावेद अख्तर तो दूसरी तरफ थे मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। इस बहस को ऑनलाइन खूब देखा गया था। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। जावेद खुद को नास्तिक बताते हैं। उनके मुताबिक उनकी किसी धर्म में आस्था नहीं है। वो हर त्योहार अपना समझकर मनाते हैं।

नाराजगी

जावेद से पहले कंगना रनौत का फूटा था अपनी AI तस्वीरों पर गुस्सा

पिछले दिनों अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी फर्जी तस्वीरों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सूट, शर्ट और टाई पहने हुए अपनी एक फर्जी तस्वीर साझा कर लिखा था, 'असल में ये संसद में साड़ी पहने हुए मेरी तस्वीरें हैं। मेरी तस्वीरों पर AI का इस्तेमाल करना बंद करो। ये बहुत ज्यादा गलत है। दूसरों को कपड़े पहनाना बंद कर देना चाहिए। मुझे चुनने दें कि मैं क्या पहनना चाहती हूं। ये पूरी तरह से मेरा अधिकार है।'

