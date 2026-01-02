जावेद अख्तर टोपी वाले अपने फर्जी AI वीडियो से बौखलाए, कहा- सबको कोर्ट में घसीटूंगा

प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने एक AI जनित वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि वो अब धार्मिक हो गए हैं। जैसे ही इस पर जावेद की नजर पड़ी, वो आग बबूबला हो गए। उन्होंने इसे पूरी तरह बकवास बताया है और इस फर्जी वीडियो को बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

चेतावनी फर्जी वीडियो बनाने और फैलाने वालों को कोर्ट में घसीटेंगे जावेद जावेद ने एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें मेरी AI तस्वीर दिखाई गई है, मेरे सिर पर टोपी है और दावा किया गया है कि मैं आखिरकार अल्लाह की शरण में जा चुका हूं। ये एकदम बकवास है। मैं इस वीडियो को बनाने और इसे फैलाने वालों के खिलाफ साइबर पुलिस में रिपोर्ट करने और उन्हें कोर्ट में खींचने पर गंभीरता से सोच रहा हूं, क्योंकि इसने मेरी प्रतिष्ठा और भरोसे को नुकसान पहुंचाया है।'

ट्विटर पोस्ट जावेद अख्तर का पोस्ट A fake video is in circulation showing my fake computer generated picture with a topi on my head claiming that ultimately I have turned to God . It is rubbish . I am seriously considering to report this to the cyber police and ultimately dragged the person responsible for this… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) January 1, 2026

Advertisement

समर्थन जावेद को मिला समर्थन और हुई सख्त कार्रवाई की मांग जावेद का ये ट्वीट तुरंत वायरल हो गया। कई लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे AI के जरिए मशहूर हस्तियों की गलत छवि पेश करना इतना आसान हो गया है। उनके कई प्रशंसकों और साथी कलाकारों ने उनका समर्थन किया और अधिकारियों से मांग की कि तकनीक का गलत इस्तेमाल कर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ समय में कई सितारे अपने डीपफेक वीडियो को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं।

Advertisement

विश्वास खुद को नास्तिक बताते हैं जावेद बता दें कि दिल्ली के कॉन्सटिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 'डज गॉट एक्जिज्ट' जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस का आयोजन किया गया था। इस बहस में एक तरफ थे जावेद अख्तर तो दूसरी तरफ थे मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी। इस बहस को ऑनलाइन खूब देखा गया था। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। जावेद खुद को नास्तिक बताते हैं। उनके मुताबिक उनकी किसी धर्म में आस्था नहीं है। वो हर त्योहार अपना समझकर मनाते हैं।