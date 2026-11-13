दिलजीत दोसांझ अब गुजरात में घिरे, 'पटियाला पेग' समेत इन 4 गानों पर गिरी गाज

5 नवंबर को पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में DCPO ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले शो से 4 गाने हटाने को कहा है।

इनमें 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जीभ विचों फीम लब्बिया' और 'जट्ट उत्थे फायर करदा जित्थे पाबंदी हथियारां दी' शामिल हैं।

केंद्र के 'नशा मुक्त भारत अभियान' का हवाला देते हुए कहा गया है कि शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों की अनुमति न दी जाए, भले ही उनके बोल बदल दिए जाएं।