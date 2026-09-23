'गनमास्टर G9' से आया इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा का रोमांटिक गाना, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Sep 23, 202612:19 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की आगामी फिल्म 'गनमास्टर G9' का इंतजार उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। आदित्य दत्त द्वारा निर्देशित और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित, यह एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा मुख्य किरदार में हैं। निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'अफसाना बनाया आपने' रिलीज कर दिया है, जिसने आते ही लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया है। यह गाना इमरान और हिमेश रेशमिया की वापसी का प्रतीक है।