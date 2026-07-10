आदित्य रॉय कपूर और मिलाप जावेरी की नई फिल्म का ऐलान, रोमांस के साथ मचेगा कत्लेआम 

ऐलान

'आशिकी 2' के बाद फिर टूटेगा दिल

आदित्य जल्द ही मिलाप की एक गहन, हिंसक और म्यूजिकल लव स्टोरी में मुख्य भूमिका निभाएंगे। जावेरी बोले, "आदित्य में हमेशा से प्यार को पूरी ईमानदारी और भावनात्मक गहराई के साथ पर्दे पर उतारने की एक दुर्लभ खूबी रही है। 'आशिकी 2' के बाद से ही दर्शक उनसे जुनून और दिल टूटने वाली कहानियों में जुड़ाव महसूस करते आए हैं। ये किरदार भावनात्मक रूप से बेहद जटिल है और इसके लिए मुझे उनसे बेहतर कोई और नहीं सूझ सकता था।"