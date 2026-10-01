आदित्य रॉय कपूर की अगली फिल्म पर आया अपडेट

निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Oct 01, 202612:11 pm

क्या है खबर?

'आशिकी 2' (2013) से फैंस को दीवाना बनाने वाले आदित्य रॉय कपूर अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि वह रोमांटिक कहानियों को पर्दे पर उतारने वाले निर्देशक मिलाप जावेरी की अगली फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी टी-सीरीज ने अपने कंधों पर उठाई है। फिलहाल, फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री की तलाश निर्माताओं द्वारा जारी है।