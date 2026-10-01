निर्देशक मिलाप जावेरी की फिल्म में नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग
क्या है खबर?
'आशिकी 2' (2013) से फैंस को दीवाना बनाने वाले आदित्य रॉय कपूर अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि वह रोमांटिक कहानियों को पर्दे पर उतारने वाले निर्देशक मिलाप जावेरी की अगली फिल्म का हिस्सा बन गए हैं। इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी टी-सीरीज ने अपने कंधों पर उठाई है। फिलहाल, फिल्म के लिए मुख्य अभिनेत्री की तलाश निर्माताओं द्वारा जारी है।
शूटिंग
इसी महीने से फ्लोर पर जाएगी फिल्म
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, मिलाप और आदित्य की इस परियोजना को अब तक नाम नहीं मिला है। इसकी शूटिंग इसी महीने अक्टूबर के आखिर में शुरू करने की योजना है।
इसके अलावा, फिल्म में आदित्य के साथ दिखने वालीं महिला अभिनेत्री की तलाश भी जारी है। एक सूत्र ने कहा, "मुख्य अभिनेत्री के बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी।"
इससे पहले, साउथ अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे का नाम सामने आया था, जिसका निर्माताओं ने खंडन कर दिया था।
घोषणा
संगीतमय प्रेम कहानी बनाने की तैयारी
जुलाई, 2026 में आदित्य अभिनीत इस परियोजना पर पहला अपडेट आया था। निर्देशक ने ऐलान किया था कि वह एक गहन, हिंसक और बेहद भावुक संगीतमय प्रेम कहानी बना रहे हैं।
इसमें आदित्य एक वीर, जोशीले और आक्रामक किरदार में नजर आएंगे। तब से फैंस फिल्म काे लेकर उत्साहित हैं।
काम के माेर्चे पर, आदित्य को आखिरी बार अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' (2025) में सारा अली खान के अपोजिट देखा गया था।