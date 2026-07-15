सिर्फ हीरो नहीं, इन अभिनेत्रियों ने भी दीं 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्में
क्या है खबर?
एक समय जब ऐसा माना जाता था कि 100 करोड़ क्लब में जगह सिर्फ बड़े हीरो की फिल्में ही बना सकती हैं, लेकिन कई अभिनेत्रियों ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने दमदार अदाकारी से ऐसी फिल्मों की अगुवाई की, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और जिन्होंने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। इस सूची में शामिल होने वाली नई अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु हैं, जिनकी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' से यह उपलब्धि हासिल की।
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'मां इंति बंगारम' और 'स्त्री 2'
साल 2026 में रिलीज हुई सामंथा की तेलुगु फिल्म 'मां इंति बंगारम' ने इतिहास रच दिया है। यह फिल्म रिलीज होने के कुछ ही हफ्तों में दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। यह दक्षिण भारत में महिला-प्रधान सिनेमा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
साल 2024 में रिलीज हुई 'स्त्री 2' में श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव अहम किरदार में थे। इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
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'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी'
साल 2022 में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में आलिया भट्ट ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था। इस बायोग्राफ़िकल ड्रामा फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।
2019 की महिला-प्रधान पीरियड ड्रामा फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में थीं। यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 142 करोड़ की कमाई की थी।
जानकारी
#5 'राजी'
2018 में रिलीज हुई आलिया की जासूसी थ्रिलर फिल्म 'राजी' 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान सीमा पार भेजी गई एक युवा भारतीय जासूस की कहानी है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके लोगों का दिल जीत लिया।