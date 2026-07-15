बॉक्स ऑफिस पर इन अभिनेत्रियों का चला जादू

सिर्फ हीरो नहीं, इन अभिनेत्रियों ने भी दीं 100 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्में

लेखन अंशिका शुक्ला 08:11 am Jul 15, 202608:11 am

क्या है खबर?

एक समय जब ऐसा माना जाता था कि 100 करोड़ क्लब में जगह सिर्फ बड़े हीरो की फिल्में ही बना सकती हैं, लेकिन कई अभिनेत्रियों ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने दमदार अदाकारी से ऐसी फिल्मों की अगुवाई की, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और जिन्होंने दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया। इस सूची में शामिल होने वाली नई अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु हैं, जिनकी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' से यह उपलब्धि हासिल की।