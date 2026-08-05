सेट पर हादसे का शिकार हुईं ये मशहूर अभिनेत्रियां

रश्मिका मंदाना ही नहीं, शूटिंग के दौरान इन अभिनेत्रियों को भी लगी थीं गंभीर चोटें

लेखन अंशिका शुक्ला 05:54 am Aug 05, 202605:54 am

क्या है खबर?

रश्मिका मंदाना अपनी आगामी फिल्म 'मैसा' की शूटिंग के दौरान डांस-एक्शन सीक्वेंस करते समय घायल हो गईं। चोट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें करीब 6 सप्ताह तक पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। हालांकि, वह पहली अभिनेत्री नहीं हैं, जिन्हें शूटिंग के दौरान चोट लगी हो। इससे पहले भी कई अभिनेत्रियां फिल्म के सेट पर स्टंट या कठिन दृश्यों की शूटिंग करते हुए घायल हो चुकी हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में।