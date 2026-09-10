62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार में रानी मुखर्जी सम्मानित हुईं

रानी मुखर्जी को मिला राज कपूर विशेष योगदान का पुरस्कार, भावुक हो गईं अभिनेत्री

लेखन ज्योति सिंह 10:00 am Sep 10, 202610:00 am

क्या है खबर?

62वें महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेत्री रानी मुखर्जी को प्रतिष्ठित राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई के प्रभादेवी स्थित रवींद्र नाट्य मंदिर में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभिनेत्री को यह सम्मान दिया, जिसे लेते वक्त वह भावुक हो गईं। रानी ने मंच से अपनी भावनाओं को मराठी भाषा में पिरोकर बयां किया। उन्होंने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि बताया और कहा कि ऐसे इस शहर ने उन्हें सब कुछ दिया।