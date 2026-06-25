अभिनेत्री कृषी थापांडा के फ्लैट में मिला 33 साल के शख्स का शव, जानें क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने ऑटोप्सी का दिया आदेश

मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। शव को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत की सही वजह पता चल सके।

पुलिस अब वैशाख की पुरानी जानकारी खंगाल रही है। पता चला है कि वह अपनी पत्नी से अलग होने के बाद से कृषी के यहां आते-जाते थे।

उनके खिलाफ पहले भी धमकी देने का एक मामला दर्ज था। पुलिस का कहना है कि वे वैशाख के करीबियों से भी पूछताछ करेंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे पर न पहुंचें।