प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में इन सितारों ने बटोरी सुर्खियां

जब बड़े पर्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ये सितारे, लुक-अभिनय ने खींचा सबका ध्यान

लेखन अंशिका शुक्ला 04:38 pm Sep 17, 202604:38 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों की बाढ़ सी आ गई है। लंबे राजनीतिक सफर के दौरान उनके जीवन और सार्वजनिक जीवन पर कई फिल्में और वेब सीरीज भी बनाई गई हैं। इन प्रोजेक्ट्स में कई अभिनेताओं ने पर्दे पर नरेंद्र का किरदार निभाया है। ऐसे में उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उन अभिनेताओं के बारे में, जिन्होंने नरेंद्र की भूमिका निभाई है।