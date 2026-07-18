इन अभिनेताओं ने सिर्फ 1 रुपये में की फिल्म

दिलजीत से पहले ये सितारे महज 1 रुपये की फीस में फिल्मों में कर चुके काम

लेखन अंशिका शुक्ला 12:32 pm Jul 18, 202612:32 pm

क्या है खबर?

मशहूर अभिनेता और गायकर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी नई फिल्म 'सतलुज' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने फीस के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया है। वैसे दिलजीत ऐसे पहले एक्टर नहीं हैं। उनसे पहले भी बॉलीवुड के कई बड़े सितारे अलग-अलग कारणों से महज 1 रुपये की फीस पर फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में, जिन्होंने पैसों से ज्यादा फिल्म की कहानी को तवज्जो दी।