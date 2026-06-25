नानी का तिरुमाला में अद्भुत अवतार, फिल्म 'द पैराडाइज' की सफलता के लिए मांगी दुआएं मनोरंजन Jun 25, 2026

तेलुगु अभिनेता नानी हाल ही में मशहूर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। 21 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली अपनी नई फिल्म 'द पैराडाइज' से पहले उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए।

उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए पूजा-अर्चना की और उनकी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किए जा रहे हैं। उनके प्रशंसकों ने भी फौरन यह खबर सब तक पहुंचा दी।