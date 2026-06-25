नानी का तिरुमाला में अद्भुत अवतार, फिल्म 'द पैराडाइज' की सफलता के लिए मांगी दुआएं
तेलुगु अभिनेता नानी हाल ही में मशहूर तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। 21 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली अपनी नई फिल्म 'द पैराडाइज' से पहले उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए।
उन्होंने परंपरा का पालन करते हुए पूजा-अर्चना की और उनकी इस यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब साझा किए जा रहे हैं। उनके प्रशंसकों ने भी फौरन यह खबर सब तक पहुंचा दी।
मंदिर के पारंपरिक परिधान में नंगे पैर दिखे नानी
नानी मंदिर के पारंपरिक परिधान में नजर आए। उन्होंने सफेद धोती और सोने की किनारी वाली शॉल पहनी थी और परंपरा के अनुसार वह नंगे पैर ही मंदिर पहुंचे।
तिरुमाला, जो शेषाचलम पहाड़ियों पर स्थित है, वहाँ भारत और दुनियाभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।
'द पैराडाइज' 21 अगस्त, 2026 को होगी रिलीज
श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित और नानी अभिनीत फिल्म 'द पैराडाइज' 21 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिल्म में कायडू लोहार मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी, वहीं मोहन बाबू, राघव जुयाल और संपूर्णेश बाबू भी नानी के साथ महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे।