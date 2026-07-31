असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, दिया 1 करोड़ रुपये का दान

असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, दिया 1 करोड़ रुपये का दान
क्या है खबर?
असम में आई सबसे भीषण बाढ़ आपदा के मद्देनजर, कई फिल्मी सितारे मदद को आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ा और नेक कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का दान किया है। उनके इस नेक काम की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई और अभिनेता का आभार जताया गया है।
घोषणा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने कार्तिक को दिया धन्यवाद
असम के मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को X पर एक ट्वीट करते हुए कार्तिक द्वारा की गई सहायता का ऐलान किया।
उन्होंने लिखा, 'मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये के उदार योगदान के लिए अभिनेता आर्यन कार्तिक के प्रति आभार। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य राहत उपायों के प्रति उनके सराहनीय कार्य और समयोचित समर्थन की सराहना की।'
उधर मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कार्तिक को धन्यवाद दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Truly heartened by your generous contribution, @TheAaryanKartik— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 30, 2026
Your support will go a long way in helping the people of Assam#AssamFloods https://t.co/GoMCDKdu9C
सहायता
असम बाढ़ पीड़ितों की मदद कर चुके ये सितारे
कार्तिक के अलावा, अभिनेता सलमान खान ने असम बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी संस्था 'बीइंग ह्यूमन' के माध्यम से राहत अभियान शुरू किया है।
इस पहल की शुरुआत भोजन वितरण से हुई और धीरे-धीरे जरूरतमंदों को अन्य जरूरी सामग्री भी दी जाएगी।
इसके अलावा, आलिया भट्ट और भूमि पेडनेकर भी राहत संसाधनों और जानकारी को साझा करते हुए लोगों से बाढ़ पीड़ितों की सहायत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर चुकी हैं।