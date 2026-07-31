असम के मुख्यमंत्री ने कार्तिक आर्यन का जताया आभार

असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए कार्तिक आर्यन, दिया 1 करोड़ रुपये का दान

लेखन ज्योति सिंह 10:34 am Jul 31, 202610:34 am

क्या है खबर?

असम में आई सबसे भीषण बाढ़ आपदा के मद्देनजर, कई फिल्मी सितारे मदद को आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में अभिनेता कार्तिक आर्यन ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक बड़ा और नेक कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि अभिनेता ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का दान किया है। उनके इस नेक काम की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई और अभिनेता का आभार जताया गया है।