अशोक सराफ ने फिर रचाई शादी

अभिनेता अशोक सराफ ने 37वीं सालगिरह पर पत्नी संग दूसरी बार रचाई शादी, देखें तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 01:38 pm Jul 02, 202601:38 pm

क्या है खबर?

मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता अशोक सराफ एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह पर पत्नी निवेदिता सराफ के साथ दोबारा शादी की कस्में खाईं। इस जश्न के मौके पर दोनों सितारे दूल्हा-दुल्हन की तरह तैयार हुए। इसके बाद एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। अभिनेता ने जश्न की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की हैं, जिस पर उनके चाहने वाले प्यार लुटा रहे हैं।