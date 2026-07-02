अभिनेता अशोक सराफ ने 37वीं सालगिरह पर पत्नी संग दूसरी बार रचाई शादी, देखें तस्वीर
क्या है खबर?
मराठी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता अशोक सराफ एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल, उन्होंने अपनी शादी की 37वीं सालगिरह पर पत्नी निवेदिता सराफ के साथ दोबारा शादी की कस्में खाईं। इस जश्न के मौके पर दोनों सितारे दूल्हा-दुल्हन की तरह तैयार हुए। इसके बाद एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। अभिनेता ने जश्न की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की हैं, जिस पर उनके चाहने वाले प्यार लुटा रहे हैं।
तस्वीरें
वरमाला पहनाते हुए बेहद खुश दिखे अशोक-निवेदिता
अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा की हैं। साथ में कैप्शन दिया, '37 साल बाद भी, जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मेरा दिल उसी तरह मुस्कुरा उठता है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरी ताकत और मेरे हमेशा के प्यार बनने के लिए धन्यवाद। शादी की सालगिरह मुबारक हो' इस मौके पर, अशोक ने कुर्ता-पायजामा पहन रखा था, जबकि उनकी पत्नी आसमानी-हरे रंग की साड़ी में खूबसूरत लगीं। दोनों के चेहरे की खुशी देखने लायक है।
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यहां देखिए तस्वीरें
July 2, 2026
शादी
इस जोड़े ने गोवा में रचाई थी शादी
अशोक और निवेदिता ने गोवा के ऐतिहासिक मंगेशी मंदिर में शादी रचाई थी। अब दोनों एक बेटे अनिकेत सराफ के माता-पिता हैं। हालांकि पिता के करियर से अलग हटकर अनिकेत एक शेफ हैं। इससे पहले, अभिनेता ने कान्स 2026 में निवेदिता के साथ रेड कार्पेट पर उतरकर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। उन्होंने महाराष्ट्रियन सिनेमा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मराठी मनोरंजन प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में इस समारोह में हिस्सा लिया था।