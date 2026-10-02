'कजरा रे 2.0' पर अभिषेक बच्चन ने कही ये बात, क्या फिर दिखेगी वही तिकड़ी?

अभिषेक ने 'कजरा रे' की शूटिंग को याद करते हुए कहा, "मुझे नहीं लगता कि मैंने 'कजरा रे' के अलावा किसी और गाने की शूटिंग में इतना मजा किया है। यह एक बड़ी और मजेदार पार्टी जैसा था। मुझे आज भी याद है कि जब हम शूटिंग कर रहे थे, तब मेरा जन्मदिन था और सबने इसे मनाया था। असल में, शाद अली ने बस गाना बजा दिया और हम लगभग 4 घंटे तक डांस पार्टी करते रहे।"