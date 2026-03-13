अभिषेक बच्चन हॉरर फिल्म का बनेंगे हिस्सा

अभिषेक बच्चन पहली बार हॉरर फिल्म में लगाएंगे तड़का, ये निर्देशक लगाएगा बड़ा दांव

क्या है खबर?

अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपने फिल्म करियर में एक्शन, काॅमेडी और ड्रामे से भरपूर कई फिल्में की हैं। अब पहली बार उन्हें किसी भूतिया, यानी हॉरर शैली की फिल्म में तड़का लगाते हुए देखा जाएगा। इस तरह की फिल्म का हिस्सा बनना न सिर्फ अभिनेता के लिए बिल्कुल अलग अनुभव होगा, बल्कि फैंस के लिए भी काफी रोमांचक साबित होगा। बताया जाता है कि मशहूर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म को बनाने की जिम्मेदारी उठाई है।