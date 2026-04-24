मलयालम स्टार उन्नी मुकुंदन पर मानहानि के आरोप, 7 करोड़ का नुकसान और आपसी विवाद ने पकड़ा तूल

पिल्लई और शंकर ने 7 करोड़ के दावे को नकारा

अभिलाष पिल्लई और विष्णु शशि शंकर ने 7 करोड़ के नुकसान के दावे को गलत बताया है। उनका कहना है कि निर्माता मुराल कुन्नुम्पुरथु के पास 'सुमति वळवु' के लिए सिर्फ 25 लाख रुपये थे, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसों का वादा किया था। फिल्म को जारी रखने के लिए उन्होंने दूसरे स्रोतों से अतिरिक्त धन जुटाया, जिससे बजट करीब 14 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, लेकिन कुछ कलाकारों और कर्मचारियों को अभी भी भुगतान नहीं मिला है, वहीं मुराल कुन्नुम्पुरथु का कहना है कि उन्हें करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस पूरे विवाद ने फिल्म से जुड़े लोगों के बीच के कामकाजी रिश्तों को बहुत तनावपूर्ण बना दिया है।