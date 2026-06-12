संजय कपूर-शहीर शेख की सीरीज 'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर जारी, आई रिलीज तारीख
क्या है खबर?
संजय कपूर, शहीर शेख और मौनी रॉय की वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' काफी समय से चर्चा में थी। अब इस रिवेंज थ्रिलर का आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। साथ में रिलीज तारीख भी आ गई है। सीरीज का निर्देशन दिव्यांशु मल्होत्रा ने किया है, जो रहस्य, विश्वासघात और बदले से भरपूर एक रोमांचक कहानी दिखाने का वादा करती है। अविनाश मिश्रा भी अहम किरदार में दिखेंगे। उनके अलावा निमरित कौर अहलूवालिया और हरमन सिंघा भी हैं।
ट्रेलर
अपहरण और मानव तस्करी के काले पन्ने दिखाएगी कहानी
कहानी पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित, 2 भाइयों बॉबी और बंटी मनोचा पर केंद्रित है। शहीर ने NRI बॉबी का किरदार निभाया है, जिसे हाल ही में विदेश से डिपोर्ट कर दिया गया है। कहानी में मोड़ तब आता है, जब उसका छोटा भाई बंटी अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाता है। यह सीरीज भाईचारे, अपहरण, धोखे और मानव तस्करी के काले कारोबार के इर्द-गिर्द घूमेगी। इसका प्रीमियर 18 जून से MX प्लेयर पर फ्री में किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
Apno ka, sapno ka, aur kuch sawaalon ka hisaab hone jaa raha hai 💪🔥— Avinash Mishra (@Avinash_galaxy) June 12, 2026
Ab Hoga Hisaab streaming from 18th June, only on Amazon MX Player for FREE!@MXPlayer #AbHogaHisaab #TrailerOutNow #AmazonMXPlayer #AvinashMishra #Avinashians pic.twitter.com/nBtYnOtHPx