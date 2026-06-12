संजय कपूर-शहीर शेख की सीरीज 'अब होगा हिसाब' का ट्रेलर जारी, आई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 01:33 pm Jun 12, 202601:33 pm

क्या है खबर?

संजय कपूर, शहीर शेख और मौनी रॉय की वेब सीरीज 'अब होगा हिसाब' काफी समय से चर्चा में थी। अब इस रिवेंज थ्रिलर का आधिकारिक ट्रेलर जारी हो गया है। साथ में रिलीज तारीख भी आ गई है। सीरीज का निर्देशन दिव्यांशु मल्होत्रा ने किया है, जो रहस्य, विश्वासघात और बदले से भरपूर एक रोमांचक कहानी दिखाने का वादा करती है। अविनाश मिश्रा भी अहम किरदार में दिखेंगे। उनके अलावा निमरित कौर अहलूवालिया और हरमन सिंघा भी हैं।