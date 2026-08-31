राहुल रॉय ने जिंदगी के मुश्किल वक्त को याद किया

राहुल रॉय ने साझा किया अपना दर्दनाक अनुभव, बोले- पता नहीं था चल या बोल पाऊंगा

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm Aug 31, 202601:54 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड फिल्म 'आशिकी' (1990) से रातों-रात मशहूर हुए राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर का याद किया। अभिनेता ने बताया कि 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्राेक आया था, जिसके बाद से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वह चल-फिर पाएंगे या नहीं। राहुल ने बताया कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है और वह धीरे-धीरे काम पर भी वापसी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आगामी परियोजना को लेकर भी जानकारी दी।