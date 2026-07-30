आर्यन खान लंदन कैसिनों के बाहर आए नजर

क्या इश्क में पड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन? वीडियो में रहस्यमयी लड़की संग आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Jul 30, 202601:55 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान अपने इश्क की अफवाहों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इसका कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें उन्हें एक रहस्यमयी लड़की के साथ लंदन के एक कैसिनो में समय बिताते देखा गया। वायरल वीडियो देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं आर्यन उस लड़की को डेट तो नहीं कर रहे। आइए जानते हैं कि वीडियो में दिख रही रहस्यमयी महिला आखिर कौन है।