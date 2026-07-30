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क्या इश्क में पड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन? वीडियो में रहस्यमयी लड़की संग आए नजर
आर्यन खान लंदन कैसिनों के बाहर आए नजर

क्या इश्क में पड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन? वीडियो में रहस्यमयी लड़की संग आए नजर

लेखन ज्योति सिंह
Jul 30, 2026
01:55 pm
क्या है खबर?

शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान अपने इश्क की अफवाहों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इसका कारण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें उन्हें एक रहस्यमयी लड़की के साथ लंदन के एक कैसिनो में समय बिताते देखा गया। वायरल वीडियो देखकर लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कहीं आर्यन उस लड़की को डेट तो नहीं कर रहे। आइए जानते हैं कि वीडियो में दिख रही रहस्यमयी महिला आखिर कौन है।

कयास

इस लड़की के साथ कैसिनो के बाहर दिखे आर्यन

दावा किया जा रहा है कि आर्यन के साथ नजर आई रहस्यमयी लड़की विनी तकैर हैं, जो पेशे से आर्टिस्ट हैं। दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं।

विनी ने इंस्टाग्राम पर लंदन ट्रिप की कई तस्वीरें भी साझा कीं, जिन्हें लोग आर्यन के इस वीडियो से साथ जोड़ रहे हैं।

फिलहाल, डेटिंग अफवाहों पर दोनों में से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें, आर्यन ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' (2025) का निर्देशन करके चर्च बटोरी थी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वायरल वीडियो

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