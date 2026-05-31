इम्तियाज अली के धोखे से टूट गए थे बॉबी देओल, बोले- बुरा तो लगता ही है

आहत "मुझे इम्तियाज पर पूरा भरोसा था पर मेरा दिल टूट गया" इम्तियाज के इस फैसले से से आहत बॉबी ने कहा, "हम दोस्त हैं और मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा था, जब मुझे इस तरह की फिल्म की सख्त जरूरत थी। मुझे इम्तियाज पर पूरा भरोसा था। जब मैंने उनकी फिल्म 'सोचा ना था' का रफ कट देखा था तो मैं उनके काम से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि वो बहुत अच्छे निर्देशक हैं और हमें उनके साथ काम करना चाहिए।"

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मदद बॉबी बोले- जब स्थिति खराब हो तो कोई साथ नहीं देता बॉबी बोले, "हम दोनों फिल्म बनाने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन जब बाजार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं होती तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। वक्त बीता और जिन लोगों से मैंने संपर्क किया था,वही निर्माता, जिनसे मैंने इम्तियाज के बारे में बात की थी और तब उन्होंने कहा था कि 'इम्तियाज बहुत महंगे हैं, उसी निर्माता ने बाद में ये फिल्म बनाई। जिस अभिनेत्री ने मुझे मना किया था, वो भी इस फिल्म में आ गई।"

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आपबीती फिल्म से बाहर करने पर बहुत दुखा था बॉबी का दिल बॉबी ने कहा, "बस मुझे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए मेरा दिल बहुत दुखा। जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो कभी अच्छी नहीं लगतीं, लेकिन जब मैंने खुद पर काम करना शुरू किया। मैं गुस्से और बाकी सभी तरह की भावनाओं से गुजरा, लेकिन आपको इन चीजों को अपनी ताकत बनाना पड़ता है, क्योंकि आप हमेशा इसके लिए रोते नहीं रह सकते। ये सब मेरे लिए बड़ी सीख थी और मैंने इन चीजों से बहुत कुछ सीखा है।"