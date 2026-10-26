आमिर खान तक पहुंचने में नाकाम रहे थे शूटर

टाइगर श्रॉफ नहीं, आमिर खान थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला निशाना? जांच में बड़ा खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Oct 26, 202601:59 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम हुए हमले की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस को मिले पुलिस सोर्स के मुताबिक, शूटराें को कथित तौर पर आमिर खान को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। अभिनेता तक न पहुंच पाने के चलते शूटरों ने अपनी योजना बदल दी। बताया जा रहा है कि शूटरों ने टाइगर को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उन तक पहुंचना आसान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।