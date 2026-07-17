क्या पकड़ा गया आमिर खान का झूठ?

आमिर खान के वायरल वीडियो से उठा सवाल, सोनम वांगचुक को न जानने का दावा झूठा?

लेखन नेहा शर्मा 12:12 pm Jul 17, 202612:12 pm

क्या है खबर?

आमिर खान ने हाल ही में एक इवेंट में दावा किया कि साल 2009 में जब उनकी सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' बन रही थी, तब वो मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे। हालांकि, इसी बीच आमिर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक आमिर 2008 में ही एक इवेंट के दौरान वांगचुक से मिल चुके थे। इसके बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आमिर ने झूठ बोला था?