आमिर खान का अगला महा-प्रोजेक्ट, क्यों बेहद खास होने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डॉक्यूमेंट्री?

अनसुनी कहानी

दर्द, संघर्ष और सफलता

ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक राजनीतिक सफरनामा या उनके राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं होगी। इसमें द्रौपदी मुर्मू के जीवन के उन काले पन्नों और व्यक्तिगत त्रासदियों को दिखाया जाएगा, जिनसे जूझकर वो यहां तक पहुंची हैं। एक साधारण महिला ने कैसे अपने जीवन में गहरे व्यक्तिगत दुखों को झेला, फिर भी समाज सेवा के रास्ते को नहीं छोड़ा, ये इसका मुख्य आकर्षण होगा। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने के ऐतिहासिक सफर काे दिखाएगी।