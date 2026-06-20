आमिर खान का अगला महा-प्रोजेक्ट, क्यों बेहद खास होने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डॉक्यूमेंट्री?
क्या है खबर?
पर्दे पर अब देश के सबसे बड़े प्रेरणाश्रोतों की कहानी दिखने वाली है। श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' की चर्चा के बीच आमिर खान प्रोडक्शंस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष और जीवन यात्रा पर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। ये प्रोजेक्ट एक साधारण पार्षद से देश की राष्ट्रपति बनने तक के उनके अनसुने सफर को दुनिया के सामने लाएगा। आइए जानें इस डॉक्यूमेंट्री की कुछ सबसे खास बातें।
अनसुनी कहानी
दर्द, संघर्ष और सफलता
ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक राजनीतिक सफरनामा या उनके राष्ट्रपति बनने की कहानी नहीं होगी। इसमें द्रौपदी मुर्मू के जीवन के उन काले पन्नों और व्यक्तिगत त्रासदियों को दिखाया जाएगा, जिनसे जूझकर वो यहां तक पहुंची हैं। एक साधारण महिला ने कैसे अपने जीवन में गहरे व्यक्तिगत दुखों को झेला, फिर भी समाज सेवा के रास्ते को नहीं छोड़ा, ये इसका मुख्य आकर्षण होगा। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने के ऐतिहासिक सफर काे दिखाएगी।
प्रामाणिकता
गांव में शूटिंग और स्थानीय कलाकारों का तड़का
डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा कि कैसे ओडिशा के एक छोटे से गांव की रहने वाली मुर्मू ने शिक्षिका से लेकर पार्षद और फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का प्रेरक सफर तय किया। इसे वास्तविक बनाने के लिए निर्माताओं ने उनके पैतृक गांव में शूटिंग की है। बचपन और शुरुआती जीवन के दृश्यों के लिए स्थानीय कलाकारों को चुना गया है। इसके अलावा पुरानी तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उनकी कहानी और अधिक जीवंत नजर आएगी।
निर्देशन
'रूबरू रोशनी' की संवेदनशील निर्देशक संभाल रही हैं कमान
इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन स्वाति चक्रवर्ती भटकल कर रही हैं, जो सामाजिक मुद्दों और भावनात्मक कहानियों को संवेदनशील तरीके से पेश करने के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले वो आमिर खान के साथ 'रूबरू रोशनी' जैसी चर्चित डॉक्यूमेंट्री बना चुकी हैं। उनके अनुभव और काम को देखते हुए दर्शकों को इस प्रोजेक्ट से भी काफी उम्मीदें हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की कहानी नहीं, बल्कि महिलाओं और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल होगी।
जीवंत अनुभव
सिर्फ कहानी नहीं, एक जीवंत अनुभव होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डॉक्यूमेंट्री
आमिर खान प्रोडक्शंस की ये डॉक्यूमेंट्री तकनीकी और सामाजिक दोनों मोर्चाें पर बेहद खास होगी। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वास्तविक जीवन को दिखाने के लिए असली जगहों, पुराने ऐतिहासिक वीडियो और नाटकीय रुपांतरण का इस्तेमाल किया जाएगा। निर्माता इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव के रूप में पेश कर रहे हैं। इससे दर्शकों को ऐसा महसूस होगा, जैसे वे उनके संघर्ष और सफर को लाइव देख रहे हों।