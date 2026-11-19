मुंबई में आमिर खान की बड़ी रियल एस्टेट डील

आमिर खान ने लीज पर लिए 3 आलीशान अपार्टमेंट, हर महीने चुकाएंगे भारी-भरकम किराया

लेखन ज्योति सिंह 05:41 pm Nov 19, 202605:41 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार आमिर खान ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में बड़ी डील करके चर्चा बटोर ली है। खबर है कि उन्हाेंने मुंबई के सांताक्रूज (वेस्ट) में सीजन्स त्रिमूर्ति में 3 आलीशान अपार्टमेंट लीज पर लिए हैं। यह सौदा अगले 4 साल के लिए किया गया है। CRE मैट्रिक्स को मिले संपत्ति रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, आमिर ने यह अपार्टमेंट सीजन्स एवेन्यूज प्रॉपर्टीज से लिए हैं। इसके लिए कुल हर महीने का किराया 38 लाख रुपये बताया जा रहा है।