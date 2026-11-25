'ललकारा' की तैयारी के लिए आमिर खान ने बदला ठिकाना

'ललकारा' के लिए आमिर खान ने बदला अपना ठिकाना, पत्नी गौरी के साथ लिया घर

लेखन ज्योति सिंह 12:28 pm Nov 25, 202612:28 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की अगली फिल्म पूर्व भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक 'ललकारा' होगी। खबर है कि इसके लिए अभिनेता ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सबसे पहले उन्होंने एक सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिससे वह पूरा ध्यान फिल्म पर लगा सकें। आमिर अपनी पत्नी गौरी स्प्रैट के साथ मुंबई स्थित कोलाबा के एक अपार्टमेंट में रहने चले गए हैं। दरअसल, अभिनेता जिस क्रिकेट मैदान में प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनका नया ठिकाना उससे करीब होगा।