आमिर खान और गौरी स्प्रैट का फिर बदलेगा पता

आमिर खान और गौरी स्प्रैट को फिर आई घर बदलने की नौबत, जानें क्या है वजह

लेखन अंशिका शुक्ला 01:36 pm Nov 04, 202601:36 pm

क्या है खबर?

आमिर खान और उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट इन दिनों नए घर की तलाश में हैं। दरअसल, मुंबई के यूनियन पार्क स्थित उनके घर का पुनर्विकास चल रहा था, जिसके चलते आमिर करीब डेढ़ साल पहले नरगिस दत्त रोड के एक अपार्टमेंट में रहने चले गए थे। इसी अस्थायी किराए के घर में उन्होंने 5 जुलाई को गौरी से शादी की थी। हालांकि, अब इस अपार्टमेंट का भी पुनर्विकास होने वाला है, जिसके चलते उन्हें नया ठिकाना तलाशना पड़ रहा है।