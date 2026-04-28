आमिर खान ने '3 इडियट्स' 2 पर अपडेट दिया

क्या आमिर खान ने '3 इडियट्स' के सीक्वल की पुष्टि की? बोले- मैंने स्क्रिप्ट सुनी है...

लेखन ज्योति सिंह 11:33 am Apr 28, 202611:33 am

क्या है खबर?

राजकुमार हिरानी की फिल्म '3 इडियट्स' साल 2009 में रिलीज हुई थी। काफी वक्त से चर्चा है कि निर्देशक इसके सीक्वल को वापस लाने की तैयारी में हैं। इस खबर से फैंस भी उत्साहित हैं। हाल ही में, आमिर खान ने पुष्टि की है कि '3 इडियट्स' के सीक्वल में 10 साल के बाद रैंचो, फरहान और राजू की कहानी दिखाई जाएगी। अभिनेता ने कहा कि सीक्वल पर काम चल रहा है। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और इसे "बहुत अच्छी" बताया।