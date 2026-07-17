आमिर खान ने सोनम वांगचुक के अनशन पर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

आमिर ने आगे कहा, "शायद चतुर ऐसा सोच रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि न तो राजू (राजकुमार हिरानी), ना ही अभिजात (लेखक) और न ही मैं, हममें से कोई भी सोनम के बारे में नहीं जानता था। हालांकि, मिस्टर सोनम जो कर रहे हैं, वो वैसे भी बहुत अच्छा काम है। हमारे मन में उनके और उनके काम के प्रति सम्मान होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनका किरदार '3 इडियट्स' पर आधारित हो।"