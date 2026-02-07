अरिजीत सिंह-आमिर खान की एंट्री पर बवाल, बिना इजाजत कॉलेज घुसने पर फूटा प्रिंसिपल का गुस्सा

एंट्री

आधी रात कॉलेज में घुसे आमिर और अरिजीत

आमिर और अरिजीत पर आरोप लगा है कि वे 4 फरवरी 2026 की देर रात पश्चिम बंगाल के जियागंज स्थित एक सरकारी कॉलेज (रानी धन्या कुमारी कॉलेज) में बिना किसी अनुमति के दाखिल हुए। प्रिंसिपल अजय अधिकारी के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात करीब 1 बजकर 5 मिनट में आमिर और अरिजीत अपने कुछ साथियों के साथ कॉलेज परिसर में आए। वे वहां करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक रुके और उन्होंने वहां शूटिंग भी की।