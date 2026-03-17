आमिर खान ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की

आमिर खान अचानक क्यों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे? किरण राव भी रहीं साथ

लेखन ज्योति सिंह 10:07 am Mar 17, 202610:07 am

क्या है खबर?

आमिर खान सिनेमा के उन सितारों में शामिल हैं जो अभिनेता होने के साथ ही सामाजिक कार्यों में योगदान देकर जिम्मेदारियों को पूरा रहते हैं। हाल ही में, अभिनेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। इस दाैरान उनके साथ पूर्व पत्नी किरण राव भी मौजूद रहीं। बताया जाता है कि यह मुलाकात पानी फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही पहल और गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए थी। आमिर का मकसद ग्रामीणों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना था।