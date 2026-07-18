72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 'आर्टिकल 370' को भी मिला सम्मान
क्या है खबर?
यामी गौतम ने फिल्म 'आर्टिकल 370' में अपने दमदार अभिनय के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही इस बेहतरीन राजनीतिक थ्रिलर फिल्म को 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' के खास सम्मान से भी नवाजा गया है। यामी की इस डबल धमाका जीत से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं। देश के इस सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान को जीतकर फिल्म की पूरी टीम ने सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।
कहानी
क्या है फिल्म की कहानी?
ये फिल्म जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक और संवेदनशील फैसले के पीछे की अंदरूनी कहानी को बेहद रोमांचक तरीके से दिखाती है।
अभिनेत्री यामी गौतम ने इसमें एक जांबाज खुफिया अधिकारी की मुख्य भूमिका निभाई है, जो कश्मीर में शांति बहाल करने और इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिल्म को सराहा था।
नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | 72nd National Film Awards— DD News (@DDNewslive) July 18, 2026
Best Actress in a Leading Role
Film: Article 370 (Hindi)
Winner: Yami Gautam
Best Actor in a Leading Role (Shared)
Film: Chandu Champion (Hindi)
Winner: Kartik Aaryan@nfdcindia @MIB_India @PIB_India #NationalFilmAwards pic.twitter.com/JQjkSGMd2S