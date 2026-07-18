यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 'आर्टिकल 370' को भी मिला सम्मान

लेखन नेहा शर्मा 06:40 pm Jul 18, 202606:40 pm

क्या है खबर?

यामी गौतम ने फिल्म 'आर्टिकल 370' में अपने दमदार अभिनय के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही इस बेहतरीन राजनीतिक थ्रिलर फिल्म को 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' के खास सम्मान से भी नवाजा गया है। यामी की इस डबल धमाका जीत से उनके फैंस बेहद उत्साहित हैं। देश के इस सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान को जीतकर फिल्म की पूरी टीम ने सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।