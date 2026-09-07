राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बदला ठिकाना, 72 साल में पहली बार गुजरात करेगा मेजबानी
क्या है खबर?
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 71 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए पहली बार इसका आयोजन दिल्ली में नहीं होगा, बल्कि गुजरात इसकी मेजाबनी के लिए कमर कस रहा है। बताया जा रहा है कि 72वें संस्करण के आयोजन के लिए गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) को चुना गया है, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी।
उम्मीद
नई दिल्ली की जगह इस बार गुजरात में होगा समारोह
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन हमेशा से नई दिल्ली में होता आ रहा है। पिछले साल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन 23 सितंबर, 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था।
हालांकि, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए परंपरा में बदलाव किया गया है।
राष्ट्रपति मुर्मू सितंबर महीने के आखिर में गुजरात दौरे के दौरान पुरस्कार प्रदान कर सकती हैं। खबरों के अनुसार, वह अपने दौरे के हिस्से के रूप में एकता नगर जा सकती हैं।
घोषणा
विजेताओं का ऐलान पहले ही हो चुका
जुलाई, 2026 में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इन पुरस्कारों में 2024 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया, जिनमें 'आर्टिकल 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को 'चंदू चैंपियन' के लिए और ममूटी को 'ब्रह्मयुगम' के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। वहीं, राजकुमार राव की फिल्म 'श्रीकांत' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म चुना गया है।