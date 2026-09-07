राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बदला ठिकाना, 72 साल में पहली बार गुजरात करेगा मेजबानी

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन हमेशा से नई दिल्ली में होता आ रहा है। पिछले साल 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन 23 सितंबर, 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था।

हालांकि, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए परंपरा में बदलाव किया गया है।

राष्ट्रपति मुर्मू सितंबर महीने के आखिर में गुजरात दौरे के दौरान पुरस्कार प्रदान कर सकती हैं। खबरों के अनुसार, वह अपने दौरे के हिस्से के रूप में एकता नगर जा सकती हैं।