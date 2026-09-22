राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ मिलती है मोटी रकम, जानें किसे कितना मिला
क्या है खबर?
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' चुना गया, जबकि यामी गौतम ने 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार अपने नाम किया। इनके अलावा कई चर्चित कलाकारों और फिल्मों को भी सम्मान मिला। पुरस्कार के साथ विजेताओं को श्रेणी के अनुसार नकद राशि भी दी जाती है।
जानकारी
ममूटी और कार्तिक को मिली कितनी रकम?
ममूटी को 'ब्रमायुगम' के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि कार्तिक को 'चंदू चैंपियन' के लिए यह पुरस्कार मिला है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले को 'रजत कमल' और 2 लाख रुपये का नकद इनाम मिलता है।
चूंकि यह पुरस्कार साझा किया गया है, इसलिए दोनों अभिनेताओं को यह सम्मान और तय नकद इनाम मिलेगा।
इनाम
यामी को मिले इतने लाख
यामी ने 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। ऐसे में उन्हें भी 'रजत कमल' के साथ 2 लाख रुपये का नकद इनाम दिया गया है। यह यामी का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की आधिकारिक सूची के अनुसार, स्वर्ण कमल वाले पुरस्कार के साथ आम तौर पर 3 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि मुख्य फीचर फिल्म कैटेगरी में रजत कमल पुरस्कार के साथ 2 लाख रुपये दिए जाते हैं।
पुरस्कार
धनुष को मिला ये पुरस्कार
धनुष को उनकी निर्देशित फिल्म 'रायन' के लिए सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म को 'रजत कमल' से सम्मानित किया गया, जबकि निर्माता और निर्देशक को 2-2 लाख रुपये की नकद राशि दी जाएगी।
वहीं, धनुष को 'कैप्टन मिलर' में अभिनय के लिए 'स्पेशल मेंशन' भी मिला है। हालांकि, इस सम्मान के तहत सिर्फ प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है और इसके साथ कोई अलग नकद पुरस्कार नहीं मिलता।
इनाम
संजय मिश्रा को मिला इतने का इनाम
फिल्म 'आर्टिकल 370' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान हासिल किया। फिल्म के निर्माता जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज तथा निर्देशक आदित्य सुहास जांभले को इस श्रेणी में स्वर्ण कमल के साथ 3-3 लाख रुपये की नकद राशि मिली।
इसके अलावा शाश्वत सचदेव को सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक निर्देशन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं संजय मिश्रा ने 'भक्षक' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है और उन्हें रजत कमल के साथ 2 लाख रुपये मिले।
जानकारी
'कल्कि 2898 AD' के निर्देशक ने जीता पुरस्कार
'कल्कि 2898 AD' ने बेहतरीन मनोरंजन देने वाली लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके लिए निर्माता वैजयंती मूवीज और निर्देशक नाग अश्विन को सम्मानित किया गया। इस कैटेगरी में 'स्वर्ण कमल' और 3 लाख रुपये का इनाम मिला।