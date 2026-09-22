72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मिले कितने रुपये

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ मिलती है मोटी रकम, जानें किसे कितना मिला

लेखन अंशिका शुक्ला 06:32 pm Sep 22, 202606:32 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार ममूटी और कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' चुना गया, जबकि यामी गौतम ने 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस्कार अपने नाम किया। इनके अलावा कई चर्चित कलाकारों और फिल्मों को भी सम्मान मिला। पुरस्कार के साथ विजेताओं को श्रेणी के अनुसार नकद राशि भी दी जाती है।