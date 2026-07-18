72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 'श्रीकांत' से 'आर्टिकल 370' तक, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आखिरकार हो गई है। साल 2024 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, अभिनेताओं, निर्देशकों और तकनीशियनों को सम्मानित करने वाले इन पुरस्कारों का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। पूरे देश के फिल्म प्रेमियों में यह जानने की भारी उत्सुकता है कि इस बार कौन-से कलाकार और फिल्में बाजी मारेंगे। आइए देखते हैं कि किस श्रेणी में किसे ये खास राष्ट्रीय सम्मान मिला है।
बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म
राजकुमार राव की 'श्रीकांत' ने मारी बाजी
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की लाइव घोषणाओं के बीच अभिनेता राजकुमार राव की मुख्य भूमिका वाली सुपरहिट फिल्म 'श्रीकांत' को 'सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म' चुना गया है।
ये फिल्म उद्योगपति श्रीकांत बोल्ला की असल जिंदगी की प्रेरणादायक कहानी पर आधारित है, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल की। तुषार हीरानंदानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की इस बड़ी जीत से राजकुमार को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं।
बेस्ट एक्टर-एक्ट्रेस
कार्तिक-ममूटी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का दबदबा रहा। 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का प्रतिष्ठित खिताब बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ('चंदू चैंपियन') और मलयालम मेगास्टार ममूटी ('भ्रमयुगम') को संयुक्त रूप से दिया गया है।
उधर अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए यामी गौतम ने अपनी सुपरहिट फिल्म 'आर्टिकल 370' में शानदार अभिनय के लिए 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' को 'सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म' का सम्मान भी मिला है।
सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार
'भक्षक' के लिए संजय मिश्रा चमके
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता' का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा को फिल्म 'भक्षक' में उनके शानदार और संजीदा अभिनय के लिए दिया गया है।
दूसरी ओर 'सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री' का सम्मान सचिना नमिदास को ब्लॉकबस्टर फिल्म 'महाराजा' और रूपाश्री वरकाडी को फिल्म 'मिथ्या' में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से मिला है। इन कलाकारों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी का दिल जीत लिया।
क्षेत्रीय फिल्में
धनुष की 'रॉयन' समेत इन क्षेत्रीय फिल्मों को मिला सम्मान
72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में क्षेत्रीय सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों ने बाजी मारी है।
धनुष की 'रायन' को सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म और 'कमेटी कुर्रोलु' को सर्वश्रेष्ठ तेलुगू फिल्म का पुरस्कार मिला है।
कन्नड़ में 'मिथ्या', बंगाली में 'चलचित्र एकोन', और मराठी में 'मुक्काम पोस्ट बोंबीलवाड़ी' सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई हैं, वहीं गुजराती भाषा में 'मारन', ओडिया में 'लहरी' और गढ़वाली सिनेमा में 'धोली' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर दिया है।
चयन
फिल्मकार जयराज की जूरी ने चुने विजेता
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की इस घोषणा को अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल और एक्स पर लाइव स्ट्रीम किया है, ताकि देशभर के लोग इस समारोह को सीधे लाइव देख सकें।
इस साल विजेताओं को चुनने के लिए 11 सदस्यों की एक टीम (जूरी) बनाई गई थी, जिसकी कमान मशहूर फिल्म मेकर जयराज के हाथों में थी। जयराज इससे पहले साल 2012 में भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी का हिस्सा रह चुके हैं।