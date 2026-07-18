72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: 'श्रीकांत' से 'आर्टिकल 370' तक, यहां देखें विजेताओं की पूरी सूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की इस घोषणा को अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल और एक्स पर लाइव स्ट्रीम किया है, ताकि देशभर के लोग इस समारोह को सीधे लाइव देख सकें।

इस साल विजेताओं को चुनने के लिए 11 सदस्यों की एक टीम (जूरी) बनाई गई थी, जिसकी कमान मशहूर फिल्म मेकर जयराज के हाथों में थी। जयराज इससे पहले साल 2012 में भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जूरी का हिस्सा रह चुके हैं।