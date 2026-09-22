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राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026: यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान
यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026: यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान

लेखन ज्योति सिंह
Sep 22, 2026
05:39 pm
क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के लिए विजेताओं के नामों का ऐलान किया जा चुका है। गुजरात के एकता नगर (केवडिया) में आयोजित इस समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभिनेत्री को यह पुरस्कार 2024 में आई फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला है। बता दें, यह यामी के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसके लिए उन्होंने अपना आभार व्यक्ति किया।

पुरस्कार

पति आदित्य धर के साथ पुरस्कार लेने पहुंची यामी

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई, 2026 को हुई थी।

22 सितंबर को आयोजित समारोह में, यामी अपने पति और फिल्म निर्माता आदित्य धर के साथ समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंची।

इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बता दें, 'आर्टिकल 370' आदित्य सुहास जांभले द्वारा निर्देशित राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी भारत के गुप्त मिशन पर आधारित है।

ट्विटर पोस्ट

यामी गौतम को पुरस्कार लेते यहां देखिए

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