यामी गौतम को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026: यामी गौतम बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 'आर्टिकल 370' के लिए मिला सम्मान

लेखन ज्योति सिंह 05:39 pm Sep 22, 202605:39 pm

क्या है खबर?

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 के लिए विजेताओं के नामों का ऐलान किया जा चुका है। गुजरात के एकता नगर (केवडिया) में आयोजित इस समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभिनेत्री को यह पुरस्कार 2024 में आई फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए मिला है। बता दें, यह यामी के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, जिसके लिए उन्होंने अपना आभार व्यक्ति किया।